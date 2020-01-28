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أبعاد روسية

فيروس "كورونا" يحصد أرواح الصينيين.. متى سيتم إيقافه؟

الصحة

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لا تزال تتواتر الأنباء عن وقوع المزيد من الإصابات والوفيات بسبب تفشي فيروس الكورونا. في الصين تجاوزت الوفيات خط ال100 شخص، أما أعداد المصابين فتخطت 4500 شخص حتى اليوم.

هل ستتمكن السلطات الصينية من التصدي لفاشية الفيروس القاتل .. ومتى؟ ماذا عن فعالية الإجراءات الاحترازية المتخذة صينياً وعالمياً وروسياً بهدف احتواء تفشي الكورونا؟ هل ثمة أدوية ومستحضرات يمكن مواجهة الكورونا بها، وهل يوجد علاج فعال أصلاً لفصيلة متحوِّرة جديدة من هذا الفيروس؟ ما رأي الأطباء الروس بشأن فيروس الكورونا وطرق الاتقاء منه وتحييده؟

ضيف الحلقة: كبير أطباء الوقاية الصحية لروسيا سابقاً والرئيس السابق للمصلحة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين ورئيس لجنة التعليم والعلوم بمجلس النواب (الدوما) الروسي الدكتور غينادي أونيشينكو.

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