لبنان.. إقرار الموازنة على وقع شارع غاضب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5oz
أقر البرلمان اللبناني موازنة العام الحالي بأغلبية 49 صوتا مقابل اعتراض 13 نائباً وامتناع 8 عن التصويت في جلسة حضرها 76 نائبا من أصل 128 وسط جدل حول دستورية هذه الجلسة.
وقد شهدت بيروت احتجاجات واشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين الرافضين لمناقشة الموازنة باعتبارها موازنة للحكومة السابقة المستقيلة وأن حكومة حسان دياب لم تنل ثقة البرلمان ولم تشرف على إعداد معطيات هذه الموازنة..
بالتفاصيل نبحث في خيارات لبنان .. وهل بالإمكان أفضل مما كان؟