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صففة القرن.. هل تمر خطة ترامب "للسلام"؟

أخبار العالم العربي

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه على وشك أن يكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط مؤكدا أن الفلسطينيين سيرضون بها في نهاية المطاف.

صفقة القرن كما دُرج على تسميتها تكاد تخرج للعلن بصيغتها الكاملة بعد أن سربت صحيفة إسرائيلية بعض بنودها.. منذ اللحظة الأولى قال الفلسطينيون لا، ورفض اليوم الرئيس الفلسطيني استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيعرض الخطة بشكل منفصل على كل من بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض اللذان يزوران واشنطن.
على ماذا يعول ترامب حتى يتيقن من أن الفلسطينيين سيقبلون خطته؟ وهل تخرج الصفقة للعلن وتسلم من ردات الفعل غير المحسوبة؟

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