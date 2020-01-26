ترامب يغرد بالفارسية وظريف ينصحه بالإنجليزية

قال وزيرُ الخارجيةِ الإيراني محمد جواد ظريف في حوارٍ لمجلة دير شبيغل الألمانية إن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قاسم سليماني، شرط أن تغيرَ نهجها وترفع العقوبات

وقد سارع ترامب للرد بالرفض عبر تغريدة في تويتر كتبها بالانجليزية والفارسية معتبرا أن طهران ترغب في التفاوض ... بينما شهدت الساحة الإعلامية الإيرانية انتقادات واسعة لظريف من صحفِ المحافظين والإصلاحيين على حد سواء.. بخصوص إمكانية الحوار مع قتلة سليماني والتصريحات المتشددة والصدامية إزاء الموقف الأوروبي..

فهل هناك انقسام في إيران حول التفاوض مع واشنطن ؟ وماهي خيارات طهران المستقبلية؟