فيروس "كورونا".. العالم في حالة تأهب قصوى

تسارع خطير في انتشار سلالة جديدة من فايروس كورنا في الصين

بكين أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى واحد وأربعين شخصا بينما سُجلت إصابة ألفٍ وثلاثمئة وثلاثين أخرين... حالة طوارىء في عموم أنحاء البلاد وتحديدا في خمس وعشرين ولاية للكشف عن حالات الإصابة في القطارات والطائرات والحافلات مع تعليق الرحلات الجماعية من وإلى الصين، ووقف حركة الحافلات بين الأقاليم .

الولايات المتحدة أعلنت عزمها إجلاء مواطنيها من مدينة ووهان، بعد موافقة الخارجية الصينية على ذلك... كما كشفت روسيا ودول أخرى عن احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ،،، وكانت فرنسا قد أعلنت تسجيل إصابتين على أراضيها.. بينما أكدت ماليزيا اكتشاف ثلاث إصابات .... بالتفاصيل نبحث الخطر الذي يمثله الفيروس الجديد .. وكيف يمكن مواجة ذلك .