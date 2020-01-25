اعتصامات العراق.. الصدر ينسحب والأمن يصعد

اقتحمت قوات الأمن العراقية ساحات الاعتصام في بغداد و مدن عراقية أخرى لفضِ الاعتصاماتِ المستمرةِ منذ أشهر بالقوة

وذلك بعد ساعات من تغريدةٍ لمقتدى الصدر أعلن فيها انسحابه من الاعتصامات و عتبه على بعض المتظاهرين في ساحة التحرير الذين قال إنهم شككوا به ، وأنه كان يعتبرهم سندا له .

و أفاد مراسلنا بمقتلِ أربعةِ متظاهرين خلال مواجهاتٍ بين محتجين والقواتِ الأمنية في بغداد والناصرية .. كما سيطرت قوات الامن على جسرِ الفهد في ذي قار وفتحت الطريق السريع الرابط بين المحافظات ، وأكد إصابة عشرة متظاهرين في المحافظة خلال مواجهات مع قوات الأمن .. فيما أفادت وكالة رويترز أن أجهزة الأمن داهمت ساحة التحرير، مقرَّ الاعتصام الرئيسي في بغداد، وأطلقت الرصاصَ الحيَّ والغازَ المسيل للدموع على المتظاهرين المعتصمين هناك ...

فما الذي دفع السلطات العراقية الى اتخاذ هذا القرار ؟ ومالذي تغير في موقف الصدر ؟ وتنهي القوة مطالب الحراك العراقي ؟