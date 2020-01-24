أردوغان يهاجم مصر والإمارات بشأن حفتر

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر والإمارات بخرق الحظر الأممي على توريد السلاح إلى ليبيا لصالح قائد الجيش الليبي خليفة حفتر منذ سنوات، واعدا بعدم ترك حكومة الوفاق لوحدها.

وقال أردوغان خلال استقباله المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل إن بلاده أرسلت إلى ليبيا مستشارين عسكريين فقط لتدريب المقاتلين و لم تنشر أي قوات مسلحة هناك معتبرا أن الدعم التركي موجه لحكومة شرعية ذات سيادة ومعترفٍ بها دوليا..

بالتفاصيل نتناول خلفيات الموقف التركي والتعاطي الدولي مع الأزمة الليبية في ظل معطيات مؤتمر برلين واجتماع موسكو والجزائر وقرارات مجلس الأمن.