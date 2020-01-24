مؤرخ روسي: الأكاذيب حول أسباب الحرب العالمية الثانية تدحضها الوثائق الأرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n53g
لم تسمح السلطات الإسرائيلية للرئيس البولوني أنجي دودا بإلقاء كلمة في الاحتفالات الكبيرة التي جرت في القدس تخليداً لذكرى حصار لينينغراد أثناء الحرب العالمية الثانية
وتحرير القوات السوفييتية لمعسكر الإبادة النازي أوشفيتس ببولندا وكذلك لذكرى المحرقة، مما اضطره إلى الاعتذار عن الحضور إلى المدينة المقدسة.
في حلقة جديدة من "أبعاد روسية" نناقش أكبر عملية تزوير للتاريخ ولمصلحة من تُشوَّه وقائع الحرب العالمية الثانية.
ضيوف الحلقة المؤرخ ورئيس القسم العلمي بالجمعية التاريخية العسكرية الروسية د. يوري نيكيفوروف في موسكو والكاتب الصحفي والمؤرخ المصري د. محمد الشافعي من القاهرة.