مؤرخ روسي: الأكاذيب حول أسباب الحرب العالمية الثانية تدحضها الوثائق الأرشيفية

تاريخ النشر: | 20:54 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

لم تسمح السلطات الإسرائيلية للرئيس البولوني أنجي دودا بإلقاء كلمة في الاحتفالات الكبيرة التي جرت في القدس تخليداً لذكرى حصار لينينغراد أثناء الحرب العالمية الثانية

وتحرير القوات السوفييتية لمعسكر الإبادة النازي أوشفيتس ببولندا وكذلك لذكرى المحرقة، مما اضطره إلى الاعتذار عن الحضور إلى المدينة المقدسة.

في حلقة جديدة من "أبعاد روسية" نناقش أكبر عملية تزوير للتاريخ ولمصلحة من تُشوَّه وقائع الحرب العالمية الثانية.

ضيوف الحلقة المؤرخ ورئيس القسم العلمي بالجمعية التاريخية العسكرية الروسية د. يوري نيكيفوروف في موسكو والكاتب الصحفي والمؤرخ المصري د. محمد الشافعي من القاهرة.