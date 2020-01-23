بوتين.. حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم ويؤكد استعداد موسكو لدعم التسوية العربية الاسرائيلية، واصفا العلاقات الروسية الفلسطينية بالتاريخية..

فيما يشدد عباس على أهمية الدعم الروسي للقضية الفلسطينية ودورها في المنطقة، بالتوازي يعلن البيت الأبيض دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة السلام في المنطقة.

بالتفاصيل نناقش أبعاد هذه الزيارة والدور الروسي في الصراع العربي الاسرائيلي، في ظل الأنباء عن قرب الإعلان عن ما يعرف بصفقة القرن.