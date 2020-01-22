السعودية وإيران.. تحسين العلاقات؟

دعوة إيرانية للتعاون من أجل حل المشكلات وانفتاح سعودي للتفاوض فيما تطرح الكثير من التساؤلات عن إمكانية تقارب بين طهران والرياض

في الوقت الذي تعيش فيه إيران توترا كبيرا مع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بسبب الاتفاق النووي بينما لا تزال وساطات كثيرة تسعى لخفض التوتر في المنطقة أبرزها الوساطة العمانية التي زار وزير خارجيتها طهران مرتين في ظرف قصير جدا.

فما الذي دفع إيران إلى إرسال هذا الخطاب الإيجابي للسعودية في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل من فرص لجلوس الطرفين على طاولة الحوار؟ وكيف ستتعامل واشنطن مع هذا التقارب أم أنها لن تسمح بحدوثه؟