لبنان.. ما هي حظوظ الحكومة الجديدة؟

شهد محيط مجلس النواب اللبناني في بيروت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بإسقاط الحكومة، فيما توجه جانب منهم لخوض اعتصام أمام جمعية المصارف اللبنانية..

يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء حسان دياب في مستهل الجلسة الأولى للحكومة وجود تحديات هائلة تتعلق بمواجهة الكارثة الاقتصادية والمالية مشيرا إلى إن حكومته هي حكومة إنقاذ وطني، وليست سياسية أو لفريق بعينه.

فما مدى قدرة الحكومة الجديدة على تهدئة الشارع؟ وكسب ثقة الأطراف الداخلية والقوى الدولية المؤثرة في المشهد اللبناني؟