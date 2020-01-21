العراق.. من المسؤول عن تصاعد وتيرة العنف؟

لليوم الثاني بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون العراقيون للاستجابة لمطالبهم، يشهد حراك الشارع تحولا نحو المزيد من التصعيد مع اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين..

يأتي ذلك مع استمرار الترقب لإعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة بعد توافق عدد من الكتل النيابية على ضرورة التعجيل في حسم تسمية رئيس جديد للحكومة يحظى بتأييد الشارع.

بموازات ذلك تعرض محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد لهجوم بصواريخ كاتيوشا دون وقوع خسائر بشرية.

فما هي رهانات الشارع من وراء تصعيد الحراك؟ وهل يعجل بإعلان شخصية رئيس الحكومة الجديدة؟