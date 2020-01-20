إيران وخيار السلاح النووي

تهديدات إيرانية بالانسحاب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي ردا على تفعيل كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا آلية فض النزاع والتي ستحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

طهران اتهمت الشركاء الأوروبيين بعدم تنفيذ التزاماتهم في الاتفاق النووي أمام تواصل العقوبات الأمريكية رغم أن واشنطن هي من بادرت بالانسحاب من الاتفاقية لكنها تركت الباب مواربا أمامهم في حال قرروا العودة إلى التزاماتهم.

فهل يفضي التهديد الإيراني إلى امتلاك طهران أسلحة نووية؟ وهل يتجاوب الأوروبيون مع تحذيرات طهران أم أنها ستقربهم أكثر إلى واشنطن؟ وكيف ستواجه أمريكا هذه المستجدات في ظل رفض إيران التفاوض على اتفاق جديد؟