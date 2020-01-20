تركيا ودعم السراج.. مناورة أم تراجع؟

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا مؤكدا أن دعم أنقرة لحكومة الوفاق اقتصر على إرسال مستشارين عسكريين ومدربين فقط..

تصريحات الرئيس التركي تأتي بعد إعلان سابق أكد فيه بدء إرسال قوات إلى طرابلس.

من جانبه أعلنَ منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ الاتحاد سيعيد التركيز على قرار حظر الأسلحة على ليبيا، مشيرا إلى أن بعثة بقيادةٍ عسكرية ستكون ضمن الفريق المقترَحِ إرسالُه إلى ليبيا.

يأتي ذلك فيما حدّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة نهايةَ الشهر الحالي موعدا لبدء المسار السياسي بعد انسحاب المقاتلين الأجانب بأسرع وقت ممكن.