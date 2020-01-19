 
مباشر
اسأل أكثر

هل ينهي التصعيد العسكري باليمن فرص الحل؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3r1

قتل نحو ثمانين من القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأصيب العشرات في قصفٍ تقول مصادر مختلفة انه تم بصاروخ بالستي استهدف مسجدًا بمعسكرٍ لقواتِ هادي بمأرب وسط اليمن ،

الهجوم كسر حالةً من الهدنةِ بين قواتِ أنصار الله الحوثيين والقواتِ الموالية للرئيسِ عبد ربه منصور هادي الذي اعتبر أن الهجوم يكشف عدم رغبة الحوثيين في الانخراط بالجهود السلمية لحل الأزمة ، ودعا قواته المتمركزة في مأرب إلى التأهب للقتال...
فهل ينهي التصعيد العسكري الجديد في اليمن فرص الحل السياسي في البلاد ؟

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع