هل ينهي التصعيد العسكري باليمن فرص الحل؟

قتل نحو ثمانين من القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأصيب العشرات في قصفٍ تقول مصادر مختلفة انه تم بصاروخ بالستي استهدف مسجدًا بمعسكرٍ لقواتِ هادي بمأرب وسط اليمن ،

الهجوم كسر حالةً من الهدنةِ بين قواتِ أنصار الله الحوثيين والقواتِ الموالية للرئيسِ عبد ربه منصور هادي الذي اعتبر أن الهجوم يكشف عدم رغبة الحوثيين في الانخراط بالجهود السلمية لحل الأزمة ، ودعا قواته المتمركزة في مأرب إلى التأهب للقتال...

فهل ينهي التصعيد العسكري الجديد في اليمن فرص الحل السياسي في البلاد ؟