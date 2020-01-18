حكومة اللون الواحد.. خيار لبنان الوحيد؟

مع دخول الاحتجاجات في لبنان شهرها الرابع، كأنه ينقص اللبنانيين المزيد من التعقيدات والإشكالات.. فلا الاقتصاد ولا السياسة ولا الوضع المعيشي يمكن التفاؤل به.. ويأتي التأخير عن إعلان التشكلية الحكومية لكي يزيد الطين بلة كما يقال. فالقوى السياسية التي رشحت حسان دياب لتشكيل حكومة تجمع الخبراء والسياسيين في آن، أي تكنو-سياسية، تقف عاجزة اليوم أمام الوضع الراهن. ما الذي يجري فعلا؟ هل هناك من يمنع دياب من تشكيل حكومته التي يريد؟ هل هناك من ضغوطات اقليمية ودولية تترجم على الساحة اللبنانية؟ خاصة مع استباق الحكومة الأميركية الإعلان المحتمل للحكومة بإعلان سلسلة مواقف.. سنسأل اكثر اليوم عن لبنان ميدانيا وسياسيا مع استمرار التظاهرات وغضب الشارع وعجز الطبقة السياسية عن تسيير أمور البلاد.

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