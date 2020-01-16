لبنان.. تأليف الحكومة وتصاعد وتيرة الغضب

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن تقدمًا كبيرًا قد تحقق في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وإن الإعلان عنها بات قريبًا جدا..

جاء ذلك بعد مشاركته في اجتماعٍ عقده رئيسُ مجلس النواب نبيه بري مع رئيسِ الوزراء المكلف حسان دياب مضيفا أن اللقاءَ كان إيجابيا وأنه تم التوافق على تشكيل حكومة من ثمانيةَ عشرَا وزيرًا من الاختصاصيين تمثل أوسعَ الشرائح الممكنة في البلاد .. يأتي ذلك بينما تحتدم الاحتجاجات في الشارع على تأخر تشكيل الحكومة وتدهور الحالة الاقتصادية وسياسات المصارف التي باتت تثير غضب المواطنين..

فهل ينجحُ حسان دياب في إرضاء الشارع وإقناع السياسيين وإخراج تأليف الحكومة الجديدة من حالة الانسداد.