مصر وإسرائيل.. ما سر صفقة الغاز؟

في المنطقة التي تكثر فيها الملفات الشائكة، ظهر ملف الغاز والتنقيب عنه ليشكل صراعا جديدا بين دول تسعى لتثبيت تحالفات وفتح جبهات عنوانها العريض الغاز شرق المتوسط..

مصر وإسرائيل وتركيا دول ثلاث تبرز إلى الواجهة الآن مع إعلان القاهرة عن بدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، وهو ما يمثل تحديا جديدا لأنقرة التي ترى كما يقول البعض في اتفاقاتها مع حكومة السراج وسيلة لإحباط أي خطط أو مشروعات تتجاوزها في شرق المتوسط..

نسأل أكثر عن ملف الغاز شرق المتوسط بكل تطوراته الأخيرة وعن الأبعاد الجيوسياسية لبدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، وما أوراق تركيا للتعامل مع هذا الواقع الجديد؟