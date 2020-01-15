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سد النهضة.. وساطة ترامب وأوراق السيسي

أخبار العالم العربي

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الجولة الختامية لمفاوضات أزمة سد النهضة في واشنطن تدخل مرحلة الحسم في يومها الثالث

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بممثلي مصر وإثيوبيا والسودان في هذه المفاوضات، أكد دعمه التوصل لاتفاقية بين الأطراف تقوم على التعاون، والفائدة المتبادلة... لكن النقاط الخلافية ما زالت تراوح مكانها دون تحقيق أي تقدم ملموس. معطيات دفعت أطراف الأزمة نحو الحديث عن إمكانية اللجوء إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ لعام 2015...
نسأل أكثر عن فرص الوساطة الأمريكية وسبب دعوة الجانب الأثيوبي إلى وساطة دولة جنوب أفريقيا في ظل وجود وساطة أمريكية؟ وما خيارات كل من مصر وأثيوبيا في حال تعثر المفاوضات؟

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