الاتفاق النووي .. أوروبا تصعد وإيران تهدد

أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي مع إيران، وقالت في بيان إنها أخذت قرارها بسبب عدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي..

مشيرة إلى ترفض القول بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب هذا الاتفاق..ولكنها نفت في الوقت نفسه انضمامها لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران.

الخارجية الروسية اعتبرت الخطوة أمرا محبطا للغاية ومصدرَ قلق كبير قد يؤدي إلى تصعيد جديد... بينما حذرت طهران من أنها سترد بحزم على أي إجراءات غير بناءة أو سوء نوايا فيما يخص الاتفاق النووي حسب وصفها..

فهل دقت ساعة الفراق بين أوروبا وإيران بموجب هذا الاتفاق .. وماهي التداعيات المحتملة للخطوة الأوروبية الجديدة.