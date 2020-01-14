أردوغان يهاجم حفتر.. ما مصير اتفاق الهدنة؟

النتيجة الأهم لمحادثات أطراف الصراع الليبي هي التوصل إلى اتفاق مبدئي على دعم وتمديد نظام وقف إطلاق النار، دون سقف زمني محدد، الأمر الذي يوفر ظروفا أفضل لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، بعد المباحثات الماراثونية التي جرت في موسكو. الدفاع الروسية التي أشارت إلى تقييم ايجابي للبيان الختامي من قبل المشير خليفة حفتر، نوهت بأنه طلب مهلة إضافية لبحث نص الوثيقة مع زعماء القبائل.. وفي مقابل التشديد الروسي على الاستمرار بالعمل لحل النزاع سلميا، يخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقول إنه سيلقن حفتر "الدرس اللازم" إن واصل عملية طرابلس.