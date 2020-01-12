قمة بوتين وميركل.. حل أزمة ليبيا ؟

مع دخول الصراع العسكري في ليبيا مرحلة فاصلة، يتكاثف الحراك الدولي لوقف القتال

، ففي موسكو عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حظيت خلالها الأزمة الليبية بحيز كبير على طاولة المباحثات، بوتين خلال المؤتمر الصحفي حذر من خطر نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا كما دعا لوقف إطلاق النار، فيما أعلنت ميركل من جانبها أن أمام الأطراف الليبية فرصة لإنهاء أزمة البلاد خلال مؤتمر برلين.

زيارة ميركل تأتي في خضم اتصالات مكثفة أجراها الرئيس الروسي مع نظرائه في تركيا ومصر وأمير قطر وولي عهد أبوظبي.

فما هي أهمية الجهود الروسية في وقف العمليات القتالية؟ وهل تنجح في فرض ضغط دولي على الأطراف الداخلية لوقف الصراع؟