الطائرة الأوكرانية.. ماذا بعد اعتراف إيران؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1zh
خطأ بشري يشعل غضبا دوليا ضد إيران بعد أن أعلن الحرس الثوري أنه يتحمل المسؤولية كاملة في حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية التي أودت بحياة مئة وستة وسبعين شخصا من جنسيات مختلفة،
طهران بررت أنها كانت على أهبة الاستعداد بعد التهديد الأمريكي و ما دفعها لإسقاط الطائرة هو الاشتباه بصاروخ كروز معاد دخل أجواءها .. رواية لم تثن الدول الغربية عن تحركاتها لبدء تحقيق دولي رغم اعتراف إيران بعد ثلاثة أيام من الحادثة
فما الذي أخر الاعتراف الإيراني ؟ ولماذا تصر الدول الغربية على استكمال تحقيق دولي مشترك ؟ وما هي أوراق طهران لمواجهة تبعات الحادث داخليا ودوليا ؟