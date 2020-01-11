الطائرة الأوكرانية.. ماذا بعد اعتراف إيران؟

خطأ بشري يشعل غضبا دوليا ضد إيران بعد أن أعلن الحرس الثوري أنه يتحمل المسؤولية كاملة في حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية التي أودت بحياة مئة وستة وسبعين شخصا من جنسيات مختلفة،

طهران بررت أنها كانت على أهبة الاستعداد بعد التهديد الأمريكي و ما دفعها لإسقاط الطائرة هو الاشتباه بصاروخ كروز معاد دخل أجواءها .. رواية لم تثن الدول الغربية عن تحركاتها لبدء تحقيق دولي رغم اعتراف إيران بعد ثلاثة أيام من الحادثة

فما الذي أخر الاعتراف الإيراني ؟ ولماذا تصر الدول الغربية على استكمال تحقيق دولي مشترك ؟ وما هي أوراق طهران لمواجهة تبعات الحادث داخليا ودوليا ؟