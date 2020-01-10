إيران.. لغز الطائرة الأوكرانية المنكوبة

طهران ماضية في التمسك بروايتها عن سقوط الطائرة الأوكرانية نتيجة عطل فني، في المقابل تترى المواقف الدولية تباعا مرجحة دون الجزم مسؤولية سقوط الطائرة بصاروخ إيراني.

فبينما أكدت هيئة الطيران الأوكرانية أن الطائرة تعرضت لخلل فني نجم عنه اشتعال حريق في المحرك وأن الطيار كان ينوي العودة إلى المطار، تذهب وزارة الخارجية الإيرانية من جانبها إلى وصف الروايات المخالفة بالحرب النفسية والدعائية ضد إيران.

من جانبهم واستنادا إلى صور من الأقمار الاصطناعية يذهب مسؤولون أمريكيون إلى التأكيد على اسقاط الطائرة بصاروخ.. فيما دعت كييف من جهتها إلى تحري الدقة فيما يتعلق بالتكهنات المرتبطة بملابسات سقوط الطائرة.