العراق.. تظاهرات وهتافات ضد طهران وواشنطن

مئة يوم على بداية الاحتجاجات في العراق، اتسعت فيها قائمة المطالب تماشيا مع التطورات التي تشهدها البلاد..

لتشمل إضافة إلى المطالبة بتعيين رئيس وزراء مستقل، هتافات ضد المساس بسيادة العراق وجهها المتظاهرون لكل من أمريكا وإيران، على خلفية اغتيال واشنطن لقاسم سليماني، ورد طهران بقصف على قاعدتين أمريكيتين في الأراضي العراقية...

رئيس حكومة تصريف الأعمال أكد بدوره للطرف الأمريكي رفض بلاده للدخول في حرب مفتوحة وطالبه بإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأمريكية بينما تتحدث واشنطن عن ضرورة إيجاد طريقة لاستكمال مهمتها في العراق

فما الذي يفسر عودة الزخم إلى التظاهرات العراقية وتنديدها بالتدخلات الأجنبية في البلاد؟ وماذا تقصد واشنطن بالحديث عن إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ وكيف سيؤثر التصعيد الإيراني الأمريكي على الحراك السياسي في العراق؟