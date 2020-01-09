ترامب وبيلوسي.. صراع الحد من سلطة الحرب

تقود الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي بزعامة نانسي بيلوسي مساعي تبني مشروع قرار يمنع دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران ويندد بتهديده باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية

ورغم الاحتمال الكبير بنجاح الديمقراطيين في تمرير القانون بمجلس النواب، إلا أن مشروع القرار سيصطدم في مرحلة متقدمة بأغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ، دعاها ترامب إلى إفشال المساعي التي تقودها نانسي بيلوسي.

وفيما يحتد الجدل حول انعكاس قرار اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على أمن الولايات المتحدة، يبرز هاجس السباق الانتخابي كعامل رئيسي فيما يعتبره البعض مناكفات سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين.