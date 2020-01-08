ترامب وإيران.. هل انتهت لعبة الحرب؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1cd
في خطاب للأمة يعكس عدم رغبة واشنطن في التصعيد العسكري مع طهران بعد استهداف الحرس الثوري لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوع إصابات في صفوف قوات بلاده جراء القصف الإيراني، ورغم تأكيده نهاية عهد التسامح مع ما وصفه بدعم إيران للإرهاب في الشرق الأوسط إلا أن ترامب قصر رده في التلويح بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية وإعلان السعي لتحميل حلف الناتو دورا أكبر في الشرق الأوسط.فهل ينهي خطاب الرئيس الأمريكي لعبة الحرب مع إيران؟ وهل تمضي إيران في مساعيها المعلنة بإنهاء الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط؟ بالتفاصيل نبحث هذا الموضوع بعد هذا العرض