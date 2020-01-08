ترامب وإيران.. هل انتهت لعبة الحرب؟

في خطاب للأمة يعكس عدم رغبة واشنطن في التصعيد العسكري مع طهران بعد استهداف الحرس الثوري لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوع إصابات في صفوف قوات بلاده جراء القصف الإيراني، ورغم تأكيده نهاية عهد التسامح مع ما وصفه بدعم إيران للإرهاب في الشرق الأوسط إلا أن ترامب قصر رده في التلويح بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية وإعلان السعي لتحميل حلف الناتو دورا أكبر في الشرق الأوسط.فهل ينهي خطاب الرئيس الأمريكي لعبة الحرب مع إيران؟ وهل تمضي إيران في مساعيها المعلنة بإنهاء الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط؟ بالتفاصيل نبحث هذا الموضوع بعد هذا العرض

