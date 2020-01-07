بوتين في دمشق.. الدلالات والرسائل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوري بشار الأسد خلال لقاء جمعهما في مقر قيادة القوات الروسية في دمشق

أكد أنه تم قطعُ شوطٍ كبير في إعادة بناء كيان الدولة السورية ووحدة أراضيها، مشيراً خلال زيارة مفاجئة للعاصمة السورية إلى علامات استعادة الحياة السلمية في شوارعها، فيما رأى الأسد في الزيارة فرصة لشكر موسكو على دورها في مكافحة الإرهاب وإحلال السلام.

فما هي دلالاتُ الزيارة ورسائلُها السياسية والأمنية؟ .. وكيف يُنظر إليها في واشنطن والغرب في ظل حالة التوتر التي تعيشه المنطقة؟ وماذا عن تأكيد موسكو على الشوط الذي قطع في بناء الدولة السورية ؟