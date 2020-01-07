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أردوغان.. هل سيعيد حساباته في ليبيا؟

أخبار العالم

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في آخر تطورات الملف الليبي، يأتي موقف تونس التي أكدت رفضها لأي تدخل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي.

 المتحدثة باسم الرئاسة التونسية قالت إن تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من أي طرف للتدخل في الصراع الليبي ...الى جانب الرفض التونسي يأتي موقف الجزائر الذي اعتبر طرابلس خطا أحمر، رافضا أيضا التدخل هناك...
مشاهدينا سنسأل أكثر اليوم عن دول الجوار الليبي ودورها في حلحلة الأزمة .. هل فشلت تركيا في اقناع هذه الدول بضرورة التدخل ؟ وما مصير الجهود الدولية ؟

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