أردوغان يتحرك عسكريا وحفتر يسيطر على سرت

في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات التركية من أجل تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الليبية. أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته الكاملة على مدينة سرت

تحركات عسكرية تأتي بالموازاة مع حراك دبلوماسي مكثف شهدته العاصمة الجزائرية التي استقبلت كلا من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤكدة على ضرورة العودة إلى الحوار الوطني مع تأكيدها على رفض أي تدخل أجنبي داخل ليبيا.



فما دلالات سيطرة الجيش الليبي على مدينة سرت ؟ وهل تتجه أنقرة نحو التهدئة أو إلى البحث عن حلفاء آخرين في المنطقة ؟ وأي دور ستلعبه الجزائر للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية ؟