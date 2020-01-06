هل تنهي إيران الوجود الأمريكي في المنطقة؟

في إيران شحن عسكري وسياسي وشعبي.. حشود ضخمة تطالب بانتقام قاس، ومسؤولون عسكريون يقولون إن الثمن الوحيد لدماء سليماني هو خروج الولايات المتحدة من المنطقة

وحتى رجل الدبلوماسية الإيراني الأول محمد جواد ظريف يعلن أن نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا قد بدأت.

في غضون ذلك، يستمر ترامب بلهجة التصعيد فيتعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ويتوعد بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق، والحث على ضرورة دفع ثمن القواعد الأمريكية هناك.

وبين الطرفين تدعو أطراف دولية وإقليمية للتهدئة، فيما تشهد موسكو السبت المقابل لقاء يجمع بوتين وميركل لبحث خفض التوتر في الشرق الأوسط.