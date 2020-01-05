تصويت "تاريخي".. هل يشكل العراق بداية إنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة وما الدول المرشحة؟

أولى تداعيات استهداف الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس تتبلور،

مجلس النواب العراقي يصوت على إلزام الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء وحصر السلاح بيد الدولة.

بوادر تحول استراتيجي تدفعها على الأرض سلسلة لم تنقطع من بيانات التهديد والوعيد. فحزب الله يرى أن الرد يكون بإنهاء الوجود الامريكي في المنطقة، وعلى منواله نسجت فصائل وتيارات عراقية فضلا عن الحرس الثوري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي رأى أن نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا قد بدأت..

فهل بدأ تاريخ جديد يكتب في المنطقة فعلا؟ أم أن خيار الحضور الأمريكي هو الأقوى سياسيا وأمنيا واقتصاديا؟