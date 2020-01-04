 
مباشر
اسأل أكثر

العراق.. إنهاء الوجود العسكري الأمريكي؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0jt

جلسة طارئة للبرلمان العراقي في وقت تتعالى فيه الدعوات لإنهاء الوجود الأمريكي من قبل أطراف عديدة في الطبقة السياسية

على خلفية العملية التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وأمام توافق التيار الصدري وتحالف الفتح على ضرورة التحرك في هذا الاتجاه، يبدو طريق الحكومة على درجة كبيرة من التعقيد..
فهل يقدم البرلمان العراقي على إنهاء الوجود الأمريكي؟ وما الذي يحول دون ذلك بعد انتهاء تنظيم داعش؟ أم أن الوجود الأمريكي بات واقعا سياسيا لا عسكريا؟

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا