العراق.. إنهاء الوجود العسكري الأمريكي؟

جلسة طارئة للبرلمان العراقي في وقت تتعالى فيه الدعوات لإنهاء الوجود الأمريكي من قبل أطراف عديدة في الطبقة السياسية

على خلفية العملية التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وأمام توافق التيار الصدري وتحالف الفتح على ضرورة التحرك في هذا الاتجاه، يبدو طريق الحكومة على درجة كبيرة من التعقيد..

فهل يقدم البرلمان العراقي على إنهاء الوجود الأمريكي؟ وما الذي يحول دون ذلك بعد انتهاء تنظيم داعش؟ أم أن الوجود الأمريكي بات واقعا سياسيا لا عسكريا؟