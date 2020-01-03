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الحرس الثوري: سليماني وصل إلى بغداد قادما من سوريا بطائرة ركاب يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية
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اغتيال قاسم سليماني.. حرب إيرانية أمريكية؟

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في تأجيج هو الأكبر منذ سنوات للصراع الأمريكي الإيراني، البنتاغون يعلن استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب..


خلاصة الموقف الإيراني صدرت عن مجلس الأمن القومي الذي هدد برد ساحق، وأعلن أن واشنطن ارتكبت أكبر خطأ استراتيجي في المنطقة، بينما توالت تغريدات ترامب يشرح أسباب استهداف الرجل الذي كان خطا أحمر بالنسبة لأسلافه..
أما في المنطقة العربية التي يحبس فيها الجميع أنفاسهم، بانتظار تداعيات رحيل الرجل الأول لإيران في الشرق الأوسط، دعت الرياض إلى ضرورة ضبط النفس لتفادي تفاقم الأوضاع، ووصفت الحكومة العراقية الضربة بالعدوان.
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