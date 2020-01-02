السودان.. ماذا يجري في دارفور؟

توحيد منبر التفاوض لكل القضايا السودانية، مطلب بات ملحا مع عودة هدوء حذر إلى منطقة دارفور بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات القبلية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى..

وضع زاد تعقيدا مهمةَ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي دعا قادة الحرية والتغيير في المنطقة إلى الإسهام بفعالية من أجل استتباب الأمن في وقت يرى فيه آخرون في هذه التطورات ضربةً لمفاوضات إنهاء النزاع المستمر في الإقليم منذ ستةَ عشرَ عاما..

فما سبب تجدد الاشتباكات في دارفور وما دلالات التوقيت؟ وهل تنجح تحركات السلطة في الخرطوم في إحلال السلام في الإقليم؟ وما الذي يعيق تقدم المفاوضات قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المهلة التي حددتها الوثيقة الدستورية؟