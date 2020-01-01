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سوريا.. قوافل أمريكية إلى شرق الفرات

أخبار العالم العربي

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في مؤشر جديد أفادت تقارير متطابقة أن القوات الأمريكية أدخلت الى محافظة الحسكة السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق قافلة عسكرية كبيرة تضم نحو مئة وثلاثين شاحنة إلى شرق الفرات
محملةً بمواد لوجستية وعرباتٍ وجرافاتٍ ومولداتٍ ومحولات كهربائية.. وفيما لم تتضح بعد الوجهةُ النهائية لهذه المعدات يرى مراقبون أنها موجهةٌ لتعزيزِ القبضةِ الأمريكية على حقولِ النفط السورية شرق الفرات وتعزيزِ جهود واشنطن لاستخراج النفط السوري واستغلال عائداته مع الإدارة الذاتية.
بالتفاصيل نبحث في خلفيات هذا الخبر والسياسة الأمريكية في شرق الفرات وعلاقتها بأنقرة ودمشق.   


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