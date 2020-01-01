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متحدث باسم المجلس الانتقالي: علّقنا اتفاق الرياض ولا رجعة عن انفصال جنوب اليمن!

أخبار العالم العربي

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تقارير متطابقة تؤكد قرار المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركة جميع لجانه في اتفاق الرياض الذي وقعه مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل شهرين..

 خطوة تعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار الاتفاق بين الطرفين والذي سبق أن وصفه المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث بالضربة المدمرة لليمن.. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن مظاهر خرق الاتفاق تجسدت في اشتباكات واغتيالات وتحركات عسكرية للطرفين في مدينتي شبوة وأبين على وجه الخصوص..
فما سبب القرار الذي اتخذه المجلس الانتقالي؟ وهل يعني ذلك فشلا نهائيا لاتفاق الرياض؟ وما احتمالات التوصل إلى حل في اليمن في ظل الوضع المتأزم في الجنوب والشمال على حد سواء؟

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