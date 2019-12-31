اقتحامات بعد غارات وحديث عن قوات من المارينز.. مواجهة إيرانية أمريكية بالعراق؟

تداعيات الغارات الأمريكية على كتائب حزب الله العراقي لا تزال تتفاعل. اقتحم محتجون باحة السفارة الأمريكية ببغداد وأضرموا النار في أنحائها رغم الإجراءات الأمنية وحصون المنطقة الخضراء

فيما أفادت الأنباء بإصابةِ عشرات المحتجين نتيجة إطلاق حرس السفارة الرصاصَ الحي والغازَ المسيل للدموع لتفريقهم..

واشنطن حملت طهران مسؤولية تدبير الهجوم، وطالبت بغداد بتوفيرِ الحماية اللازمة، وقال بومبيو إن واشنطن ستحمي مواطنيها، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن قرار إرسال قوات إضافية لحماية السفارة..

فصل جديد لصراع لم يعد خفيا بين واشنطن وطهران في الأراضي العراقية.. فإلى أين تسير الخلافات بين الجانبين؟