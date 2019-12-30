حفتر في مصر وأردوغان يُسرّع الخطى نحو ليبيا.. أي السيناريوهات؟

على خط الأزمة الليبية تأخذ التطورات وثيرة متسارعة..

فمع توجه أنقرة لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، قرر البرلمان تقديم موعد مناقشة مذكرة رئاسية بهذا الشأن في اجتماع طارئ في الثاني من شهر يناير.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر تركية مطلعة لوكالة رويترز بأن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا.

على الجانب الآخر، تتحدث تقارير متطابقة عن زيارة يكون قد بدأها المشير خليفة حفتر للقاهرة للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية هجوم طرابلس وتتحدث عن اجتماع مرتقب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبين المحورين، تستضيف بروكسل اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولي وزارات خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة الوضع الليبي في مسعى لتنسيق المواقف والتمهيد لزيارة وزراء خارجية الدول الأربع إلى طرابلس في السابع من يناير.