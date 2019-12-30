ما سر الغارات الأمريكية على حزب الله العراقي وما هي السيناريوهات المقبلة؟

تنديد ووعيد بعد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع حزب الله العراقي وخلفت في صفوفه عشرات القتلى والجرحى..

وفيما ترى واشنطن في خطوتها ردا على ما اعتبرته هجمات متكررة من قبل تلك الكتائب بعد يوم من مقتل متعاقد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة في العراق، يتحدث الحشد الشعبي منذ الآن عن حق الرد في تقاطع مع تصريحات الحرس الثوري..

فهل هو رد رادع من واشنطن أم بداية دوامة من الفعل ورد الفعل؟ وما أوراق الحشد الشعبي في أي تصعيد؟ وأي دور ستلعبه الحكومة العراقية؟