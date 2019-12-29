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إحباط عمل إرهابي.. وبوتين يشكر ترامب

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في اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب

كما أعرب الرئيس الروسي عن شكره للجانب الأمريكي على معلومات قدمت عبر القنوات الاستخبارية وأسهمت في إحباط تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، يأتي ذلك عقب إعلان هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم عن إحباط عملية إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ واعتقال شخصين بعد الحصول على معلومات مهمة من الجانب الأمريكي.
فما هي أهمية التنسيق الأمني بين موسكو وواشنطن؟ وهل يمكن أن يمهد للعمل المشترك في معالجة أزمات تحظى باهتمام مشترك؟

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