العراق.. حراك لعزل الرئيس برهم صالح

مازال قرار الرئيس العراقي برفض مرشح كتلة البناء لرئاسة الوزراء أسعد العيداني يثير جدلا داخل العراق

بينما تسعى كتلة البناء لتفسير رسالة برهم صالح للبرلمان على أنها استقالةٌ ستكون نافذة بعد سبعة أيام في حال عدم سحبها وتتهمه بخرق الدستور..

كما هاجم زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الرئيس برهم صالح مهددا إياه بالإقالة .

بينما تلقى الرئيس العراقي دعما من قائمة سائرون التي اعتبرت موقفه وطنيا ... كما أشاد المحتجون في الشوارع بموقفه مصرين على أن يكون رئيسُ الحكومة المقبل من خارجِ كلِ الاحزابِ السياسية .

فهل تنجح الضغوط في ثني برهم صالح عن موقفه وتمرير المرشح الذي ترغب فيه كتلة البناء ؟