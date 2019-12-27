هل يقف لبنان على مشارف الجوع الانهيار؟

لبنان على مشارف الجوع، هذا ما كشف عنه تسريب صوتي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي دعا أهل الجبل إلى الصمود الاجتماعي

معطيات تؤكدها استشرافات خبراء اقتصاديين يرون أن كارثة اقتصادية وإنسانية ستحل بلبنان الذي تمثل وارداته سبعة أضعاف صادراته بينما ينتج البلد أقل من نصف ما يستهلكه المواطن في وقت بدأ البعض في خسارة وظائفهم بسبب تسريحهم دون سابق إنذار. أزمة ظهرت تأثيراتها على الجارة الأقرب سوريا التي تعمقت أزمة الدولار لديها وبات دخول العملة الصعبة إليها شبه مستحيل.

فما هي الأسباب الرئيسة لما وصل إليه لبنان؟ وما صحة أن تكون أطراف خارجية أرادت خنق البلد فعلا أم أن المسؤولية الأكبر تقع على الكتل السياسية؟ وكيف يمكن انقاذ اللبنانيين من كارثة إقتصادية وإنسانية حقيقية؟