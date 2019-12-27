كيف سيرد السيسي على أردوغان في ليبيا؟

اتفق الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا..

كما أكد السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أهمية دور قوات المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب في ليبيا مشددا على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.. كما سبق له أن قال إن بلاده لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي ولن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا والسودان باعتبارهما جارين مباشرين لمصر وأمنهما في صميم الأمن القومي المصري... وكان أردوغان قد أكد تلقي تركيا طلبا من حكومة الوفاق لإرسال قوات إلى ليبيا مضيفا ان بلاده ستفعل ذلك.

فكيف ستكون ردود الفعل المصرية على الخطوة التركية؟ وما هي أوراق القاهرة وحلفائها في ذلك؟