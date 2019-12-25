رحيل قايد صالح.. بوصلة الجزائر إلى أين؟

شيع الجزائريون قائد أركان الجيش الراحل، أحمد قايد صالح إلى مثواه الأخير في جنازة شعبية وعسكرية بعد 6 أيام فقط من أداء الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستورية

قايد صالح الذي تصدر المشهد الجزائري خصوصا منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بإلغاء العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وإزاحة أتابعه من الحكم..

يرى كثيرون أنه لعب دورا مهما في إصطفاف الجيش إلى جانب الإرادة الشعبية والتأكيد على عدم إراقة الدماء طوال أشهر الحراك، بالاضافة إلى دعم جهاز العدالة لمحاسبة كثير من المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد وعزلهم من مناصب حساسة..