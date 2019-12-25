أزمة ليبيا.. بين مبادرة تونس وحسابات أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري زيارة مفاجئة وغير معلنة إلى تونس عنوانها العريض بحث الملف الليبي.

وفيما دعا أردوغان إلى مشاركة تونس والجزائر وقطر في مسار برلين لحل الأزمة الليبية، والحوار المباشر بين جميع أطراف النزاع لوقف إطلاق النار، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد موقف بلاده من الاتفاق المثير للجدل بين أنقرة وحكومة الوفاق واصفا إياه بالمسألة الثنائية التي لا علاقة لها بالحدود التونسية.

فهل باتت ليبيا ساحة معلنة للصراع الاقليمي؟ أم الزيارة تاتي في إطار دعم الجهود التونسية لحل الأزمة؟