سقوط الجدار – سقوط الامبراطورية – سقوط المعسكر. شهادة مذهلة لديبلوماسي سوفيتي رفيع

نستضيف في هذه الحلقة نائب السفير السوفيتي في ألمانيا الديموقراطية (الغربية) ثم ألمانيا الاتحادية (بعد ضم الغربية إليها) لنتحدث حول مذكراته الهامة جدا بعنوان (سقوط جدار برلين)

وذلك لفهم التداعيات التي نجمت عن سقوط هذا الجدار وما ترتب عن ذلك من انهيار المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي. إذن، هل كان ممكنا لـ غورباتشوف وشيفاردنادزه إنقاذ الوضع وماذا هي الخطة الاستباقية التي اقترحتها قيادة ألمانيا الشرقية فرفضها السوفيت؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة.