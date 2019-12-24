بوتين: لا تعادل مع الغرب في نوعية السلاح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية يجب أن تتفوق على مثيلاتها الغربية من حيث النوعية، مضيفا أن التعادل لا يمكن أن يرضي روسيا.

وقال بوتين خلال اجتماع موسع بوزارة الدفاع في موسكو إذا أردنا أن ننتصر، فيجب أن تكون معداتنا أفضل من النماذج العالمية، معتبرا أن الأمر ليس لعبة شطرنج، حتى نرضى بالتعادل حسب قوله، وأن الأمر يتعلق بالنظام العسكري للدولة مضيفا أن المنظومة الصاروخية الفرط صوتية أفانغارد بدأت تدخل الخدمة ، وأن القوات النووية والأسطول البحري الروسي أظهرت قدراتها المتنامية خلال التدريبات، مؤكدا مواصلة تطوير الجيش والأسطول البحري وتحديث معداته بنسبة سبعين بالمئة العام المقبل.