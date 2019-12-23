معارك في إدلب وأردوغان يرسل وفدا إلى موسكو

على وقع تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب وأنباء عن مفاوضات لتسليم مدينة معرة النعمان دون قتال، تشهد موسكو حراكا دبلوماسيا..

حيث تستقبل العاصمة الروسية وفدا سوريا رفيعا وآخر تركيا بعد ساعات من تحذير أردوغان من تداعيات العملية العسكرية في إدلب على تدفق اللاجئين..

وفيما يعبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن امتنان بلاده لدور موسكو وبكين في مجلس الأمن، يؤكد نظيره الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده الكامل لاستعادة دمشق لكامل الأراضي السورية.. فهل تتدخل تركيا ميدانيا أو سياسيا لوقف التقدم السوري؟