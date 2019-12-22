عرض إسرائيلي لإثيوبيا ومهلة حتى منتصف يناير.. أوراق مصر وكواليس مفاوضات سد النهضة

في جولة جديدة على مسار البحث عن توافقات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

التقى وزراء الري من مصر وإثيوبيا والسودان في الاجتماع الفني الثالث وما قبل الأخير بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي..

الاجتماع استبقه الجانب السوداني بطرح مقترح جديد يتمثل في الاتفاق على آلية لتحديد كمية مياه خزان السد خلال سنوات الجفاف، بينما أعرب وزير الري المصري خلال اليوم الأول عن اعتقاده بإمكانية تحقيق انفراجة خلال الجولة الثالثة واستعداد بلاده للمشاركة في إنتاج أفكار إبداعية للحلول.

ورغم غياب مؤشرات عن نتائج الاجتماع في غياب التصريحات، إلا أن مصادر مطلعة تتحدث عن ليونة في المواقف مع اقتراب الجولة الأخيرة، واحتمال لعب الوساطة الأمريكية دورا حاسما في حصول اتفاق..